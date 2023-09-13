В Курганской области «Россети» — МЭС Урала установили три новые опоры на ЛЭП

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. «Россети» — МЭС Урала смонтировали три новые опоры отечественного производства на линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ «Шумиха — Промышленная» для повышения надежности электроснабжения потребителей Курганской области, а также предприятий нефтегазовой промышленности и железнодорожных объектов.Как сообщает пресс-служба энергетической компании, в рамках работ было задействовано шесть единиц техники. В том числе — кран, автогидроподъемник, буровая установка, тягач с тралом, фронтальный погрузчик. Новые опоры изготовлены с применением материалов, устойчивых к климатическим условиям региона. Срок их службы составляет не менее 35 лет.Помимо установки новых опор на ЛЭП, энергетики провели ремонт более 60 железобетонных стоек опор для повышения их устойчивости к погодным явлениям.Отметим, что энергетики планомерно ведут модернизацию данного энергообъекта. Так, в 2022 году на ЛЭП 220 кВ «Шумиха — Промышленная» была проведена замена еще четырех опор. Кроме этого, были установлены гасители вибрации, значительно снижающие риск возникновения повреждения проводов в зажимах.Добавим, что общая протяженность линии электропередачи 220 кВ «Шумиха — Промышленная» составляет почти 140 км.