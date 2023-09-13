В Курганской области «Россети» — МЭС Урала установили три новые опоры на ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Работники филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию линии ...01.11.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП для повышения надежности Южноуральской ГРЭС
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» установили девять новых опор на линии ...17.10.2022 «Россети» повысили надежность энерготранзита между Курганской и Челябинской областями
УрБК, Челябинск, 17.10.2022. Энергетики «Россетей» поставили гасители «пляски» проводов на линии электропередачи (ЛЭП) ...29.03.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» установили новые опоры на ЛЭП 220 кВ в Курганской области
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» выполнили работы по замене четырех опор на линии ...20.03.2017 ФСК ЕЭС повысила надежность электроснабжения Серова и Краснотурьинска
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила реконструкцию линии электропередачи 220 ...