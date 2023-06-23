Курс доллара США с начала торгов вырос на 0,13%

УрБК, Москва, 10.10.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 99,45 руб., евро — 105,49 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,13%, европейской — на 0,71%.

Материалы по теме

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,73%

УрБК, Москва, 23.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,66 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,35%

УрБК, Москва, 22.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,93 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,32%

УрБК, Москва, 14.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,23 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%

УрБК, Москва, 21.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,65 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,31%

УрБК, Москва, 31.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,62 руб., евро — ...