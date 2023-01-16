Верховный суд России признал незаконной рекламу со звуковым сопровождением на экранах

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Екатеринбурге после вмешательства Управления ФАС России по Свердловской области ...21.04.2017 Верховный суд РФ запретил «Свидетелей Иеговы»
Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. Об этом сообщает ТАСС. В решении ...15.04.2015 Банк «Хоум Кредит» оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
УрБК, Москва, 15.04.2015. Федеральный арбитражный суд Московского округа подтвердил законность постановления о штрафе ...03.08.2012 Реклама «Карамышев. Мясные деликатесы» признана ненадлежащей
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2012. 24 июля 2012 года Свердловское УФАС России признало рекламу ИП Карамышева А.Г. ...05.08.2010 «РБК daily» и Александр Кленин: Право на рекламу
Операторы наружки добились победы над региональными властями. Верховный суд поддержал позицию оператора наружной ...