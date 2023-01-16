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Верховный суд России признал незаконной рекламу со звуковым сопровождением на экранах

УрБК, Москва, 10.10.2023. Верховный суд (ВС) России признал незаконной рекламу, которая транслируется на уличных светодиодных экранах со звуковым сопровождением. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Основанием для разбирательства в ВС РФ стал спор антимонопольщиков с организацией из Якутии, которая установила такую конструкцию. В ФАС посчитали, что компания нарушила запрет на звуковую рекламу.

«Верховный суд РФ определил, что одновременное визуальное и слуховое восприятие потребителями рекламных роликов на светодиодном экране привлекает их внимание к звуковой рекламе, которая распространяется единым звукотехническим оборудованием. Трансляция рекламы со звуковым сопровождением в течение длительного времени создает звуковую нагрузку в общественных местах и нарушает Закон о рекламе», — пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Кроме того, Верховный суд РФ признал ошибочной позицию нижестоящих судов о допустимости распространения звуковой рекламы через колонки, которые размещены на ступенях здания.
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