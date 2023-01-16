После вмешательства ФАС компьютерный клуб «Мегадром» в Екатеринбурге прекратил распространение звуковой рекламы

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Екатеринбурге после вмешательства Управления ФАС России по Свердловской области компьютерный клуб «Мегадром» прекратил распространение звуковой рекламы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В антимонопольный орган обратились местные жители. По их словам, во время работы они слышали звуковую рекламу компьютерного клуба «Мегадром», находящегося по адресу ул. Вайнера, 15а.



«Музыкальная реклама транслировалась из колонки длительностью более 2 минут. После окончания, аудиодорожка сразу же начинала воспроизводиться заново и так весь день», — говорится в сообщении ведомства.



Также аудиосистема была размещена на входе в здание компьютерного клуба, что нарушает действующее законодательство. После того как представители заведения получили уведомление о возбуждении дела, реклама больше не транслировалась.