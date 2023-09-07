В Челябинске при поддержке ММК 19 и 20 октября пройдет Детский экологический форум

УрБК, Магнитогорск, 09.10.2023. В Челябинске 19 и 20 октября состоится Всероссийский детский экологический форум. Мероприятие пройдет при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»), сообщает пресс-служба металлургического предприятия.



Для участия в форуме в Челябинск приедет 2,5 тыс. подростков из 18 регионов РФ, в том числе 30 школьников из Магнитогорска.



По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, в компании не только считают одной из важнейших задач снижение экологической нагрузки, главным образом посредством модернизации производства и внедрения самых современных технологий, но и уделяют большое внимание подрастающему поколению.



«Именно им предстоит продолжить работу по улучшению экологической обстановки. С этим и связано наше решение поддержать детский экологический форум, который поможет подрастающему поколению сформировать правильный, экологически «чистый» взгляд на вопросы бережного отношения к окружающей среде», — рассказал Павел Шиляев.



Отметим, что снижение вредного воздействия на окружающую среду является частью стратегии ПАО «ММК» и одним из элементов долгосрочного устойчивого развития компании. В последние годы предприятие занимает лидирующие позиции в рейтингах экологической ответственности. Так, комбинат активно участвует в федеральном проекте «Чистый воздух», в рамках которого к 2026 году планируется снизить объем выбросов загрязняющих веществ на 2 млн т (более чем на 20%) по отношению к уровню 2017 года.