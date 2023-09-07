В Челябинске при поддержке ММК 19 и 20 октября пройдет Детский экологический форум

УрБК, Магнитогорск, 07.09.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), участвующий в федеральном проекте ...26.04.2022 ММК разрабатывает систему контроля источников выбросов
УрБК, Магнитогорск, 26.04.2022. Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) занимаются созданием ...13.01.2021 Челябинский омбудсмен высоко оценила экологическую политику ММК
УрБК, Магнитогорск, 13.01.2021. В канун нового года уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия ...14.12.2017 ММК вошел в топ-10 рейтинга экологической ответственности WWF России
УрБК, Челябинск, 14.12.2017. Магнитогорский металлургический комбинат вошел в топ-10 рейтинга экологической ...18.09.2017 ММК вновь вошел в топ-10 рейтинга экологических инициатив российских компаний
УрБК, Магнитогорск, 18.09.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в первую десятку рейтинга ...