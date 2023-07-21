«Атомстройкомплекс» представил программу паблик-арта «ЧО» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild компания «Атомстройкомплекс» представила программу паблик-арта «ЧО». Презентация прошла на секции «Комфортная городская среда», на которой архитекторы и представители застройщиков обменялись опытом.Как отметили в пресс-службе компании, свои наработки на секции кроме представителей из Екатеринбурга презентовали участники форума из Москвы и Казани. В «Атомстройкомплексе» в рамках презентации паблик-арта напомнили, что фестиваль «ЧО» отмечен федеральными наградами, в числе которых «Нестандартное продвижение. Offline» премии WOW Awards. Кроме того, проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив.«Мы любим Екатеринбург, это город с высоким уровнем локального патриотизма и большим количеством талантливых жителей. Представители власти поддерживают инициативы, направленные на формирование и развитие аутентичной паблик-арт среды и сохранение культурного наследия, поэтому проекты компании «Атомстройкомплекс», в которых мы отражаем любовь к родному краю, всегда находят отклик и постепенно становятся частью городского «кода», — отметил креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.По его словам, в текущем году при поддержке федерального гранта была организована «районная школа паблик-арта» для детей и молодежи, «чтобы они были не просто пользователями города, а активно участвовали в его жизни, развитии, преобразовании».