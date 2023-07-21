«Атомстройкомплекс» представил программу паблик-арта «ЧО» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Ученики школы паблик-арта «ЧО» примут участие в создании общественного пространства для ...14.09.2022 Паблик-арт программа «ЧО» «Атомстройкомплекса» отмечена премией WOW Awards 2022
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. Паблик-арт программа «ЧО», организованная «Атомстройкомплексом», выиграла премию WOW ...07.02.2022 Фестиваль паблик-арта «ЧО» «Атомстройкомплекса» удостоен главной награды премии «Серебряный Лучник — Урал»
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2022. Фестиваль паблик-арта «ЧО», организованный компанией «Атомстройкомплекс», получил ...18.01.2022 Фестиваль паблик-арта «ЧО» компании «Атомстройкомплекс» вышел в финал регионального этапа PR-премии «Серебряный Лучник»
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2022. Фестиваль паблик-арта «ЧО» компании «Атомстройкомплекс» попал в шорт-лист региональной ...09.02.2021 В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта «ЧО», посвященный 25-летию компании ...