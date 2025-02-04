УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:11

Свердловские дизайнеры выиграли премию WOW AWARDS

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Дизайнеры из Свердловской области стали лауреатами престижной всероссийской премии WOW AWARDS. Итоги премии огласили в ночь с 11 на 12 сентября на торжественной церемонии награждения в Москве.

Свердловские дизайнеры выиграли премию WOW AWARDS
Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

«Цветок жизни» Саши Фроловой и «Визмут» от художественного объединения «ГУЙ» и коллекция шапок Ctrl+C с паттернами главных зданий Екатеринбурга от «Атом Коллекция шапок с паттернами главных зданий Екатеринбурга от «Атома», бренда Check Ya Head и дизайнера Насти Москвиной взяли три награды. Вместе с екатеринбуржцами за признание боролись сотни креативных проектов крупнейших федеральных брендов страны.

Паблик-арт-объекты «ЧО» взяли два приза в новой номинации WOW&АРХСТОЯНИЕ: «Цветок жизни» наградили серебром, а «Визмут» — бронзой. Шапки, шарфы и варежки-митенки из коллекции Ctrl+C, вдохновленные Домом Севастьянова, Цирком и гостиницей «Исеть» также взяли бронзу в номинации «Коллаборация».

В 2024 году лауреатом WOW AWARDS стал неформальный гимн Екатеринбургу.

WOW AWARDS — авторитетная среди креаторов и маркетологов премия, где определяют лучшие рекламные и коммуникационные проекты компаний в девелопменте, а также самый эффектный и эффективный креатив отрасли.
