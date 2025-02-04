Свердловские дизайнеры выиграли премию WOW AWARDS

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова стала победителем престижной премии Russian ...15.11.2024 Неформальный гимн Екатеринбурга получил три награды на международном фестивале рекламы
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Клип «Развлечение» от уральского застройщика «Атом», группы «внимание брусника!» и ...08.10.2024 В Екатеринбурге выпустили капсульную коллекцию шапок и шарфов Ctrl + C с паттернами известных зданий города
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Екатеринбурге выпустили коллекцию шапок и шарфов с паттернами знаменитых зданий ...11.09.2024 Гимн Екатеринбургу от компании «Атомстройкомплекс» победил во всероссийском конкурсе WOW AWARDS
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Клип «Развлечение» от уральского застройщика «Атомстройкомплекс», группы «внимание ...14.09.2022 Паблик-арт программа «ЧО» «Атомстройкомплекса» отмечена премией WOW Awards 2022
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. Паблик-арт программа «ЧО», организованная «Атомстройкомплексом», выиграла премию WOW ...