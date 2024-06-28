В Екатеринбурге выпустили капсульную коллекцию шапок и шарфов Ctrl + C с паттернами известных зданий города

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Участники паблик-арт-программы «ЧО» (инициатор — строительная компания ...11.07.2023 В Екатеринбурге бренд одежды HARD выпустили футболки с принтом Эльмаша в рамках проекта «На районе»
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В коллекции сувениров «На районе» от девелопера «Атомстройкомплекс» и бренда одежды ...06.07.2023 В Екатеринбурге при поддержке паблик-арт-программы «ЧО» выпустили коллекцию вещей из переработанных материалов
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» от группы компаний «Атомстройкомплекс» и ...13.04.2023 «Атомстройкомплекс» и уральский бренд HARD выпустили коллекцию футболок с видами Вторчермета в поддержку фонда «Зоозащита»
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Компания «Атомстройкомплекс» в сотрудничестве с уральским брендом одежды HARD выпустила ...24.08.2022 «Атомстройкомплекс» выпустил коллекцию ювелирных изделий «Свобода»
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. «Атомстройкомплекс» совместно с компанией Prosto Jewrly выпустил коллекцию ювелирных ...