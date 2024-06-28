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В Екатеринбурге выпустили капсульную коллекцию шапок и шарфов Ctrl + C с паттернами известных зданий города

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Екатеринбурге выпустили коллекцию шапок и шарфов с паттернами знаменитых зданий города. Капсульную коллекцию Ctrl + C выпустил девелопер «Атомстройкомплекс» совместно с известным уральским брендом Сheck Ya Head и дизайнером Настей Москвиной.

В Екатеринбурге выпустили капсульную коллекцию шапок и шарфов Ctrl + C с паттернами известных зданий города

Креативный и бренд-директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов рассказал, что коллаборация уральцев рассказывает об эклектичной архитектуре Екатеринбурга через ритмику узоров его зданий: Цирка, Дома Севастьянова и гостиницы «Исеть», прототипы которых создавались не без помощи всем знакомых «горячих» клавиш. В коллекции представлены шарфы, варежки-митенки и шапки — символ воспоминаний о Екатеринбурге.

В свою очередь арт-директор и кофаундер бренда Check Ya Head Джулия Дима сообщила, что коллекции Ctrl + С — это связь разных времен и архитектурных стилей, переложенных в теплые чувства всех участников проекта к Екатеринбургу и его эклектичной среде на согревающую, живую материю трикотажных аксессуаров.

В Екатеринбурге выпустили капсульную коллекцию шапок и шарфов Ctrl + C с паттернами известных зданий города

«Check Ya Head — бренд из Екатеринбурга, мы фанаты этого города, я уезжала отсюда только для учебы в школе моды в Париже на три года. Мы в Check Ya Head видим свою миссию в том, чтобы связывать, объединять людей через творчество, и коллаборация для нас — супер-возможность и процесс, посредством которого наш бренд выходит за пределы своей естественной ограниченности», — сказала. Д. Дима.

В Екатеринбурге выпустили капсульную коллекцию шапок и шарфов Ctrl + C с паттернами известных зданий города

Она также отметила, что с каждой покупки тысяча рублей будет направлена на реставрацию «Памятника клавиатуре» — еще одного символа Екатеринбурга, которому в 2025 году исполняется 20 лет.

В Екатеринбурге выпустили капсульную коллекцию шапок и шарфов Ctrl + C с паттернами известных зданий города

Добавим, что арт-объект художника Анатолия Вяткина «Памятник клавиатуре» появился в 2005 году при поддержке уральского девелопера «Атомстройкомплекс». Кураторами и продюсерами проекта выступили известный арт-менеджер Наиля Аллахвердиева и сокуратор Арсений Сергеев.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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