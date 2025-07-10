В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» приступил к реставрации «Памятника клавиатуре»

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Бренд-директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов рассказал на ИННОПРОМе в рамках ...08.10.2024 В Екатеринбурге выпустили капсульную коллекцию шапок и шарфов Ctrl + C с паттернами известных зданий города
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Екатеринбурге выпустили коллекцию шапок и шарфов с паттернами знаменитых зданий ...18.09.2024 ММК проведет реставрацию монумента Ленину в Магнитогорске
УрБК, Магнитогорск, 18.09.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в конце августа начал реставрацию ...14.09.2020 В Екатеринбурге при поддержке «Атомстройкомплекса» установят памятник летчику-асу Григорию Речкалову
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2020. В столице Урала при поддержке компании-застройщика «Атомстройкомплекс» будет установлен ...27.08.2010 Ответственность за реставрацию памятника архитектуры, закончившуюся его сносом, Уральский банк Сбербанка России перекладывает на Министерство культуры Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2010. Ответственность за разрушение памятника архитектуры, расположенного рядом со строящимся ...