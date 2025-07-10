В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» приступил к реставрации «Памятника клавиатуре»

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» приступил к реставрации «Памятника клавиатуре» художника Анатолия Вяткина, сообщает пресс-служба девелопера.



Бренд-директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов рассказал, что решение о реставрации « Памятника клавиатуре» было принято в преддверии его 20-летнего юбилея.



«Мы хотим вернуть арт-объекту его первозданный вид, ведь первоначально «Клава» была бетонной. В реставрацию вложился не только «Атом», но и горожане, которые покупали шапки и аксессуары с паттернами зданий Екатеринбурга. Эту лимитированную коллекцию вместе с дизайнером Настей Москвиной и уральским брендом Check Ya Head «Атом» выпускал в прошлом году: с каждой продажи тысячу рублей откладывали на ремонт паблик-арт-объекта. В итоге удалось собрать 300 тыс.», — пояснил Н. Харисов.



Он добавил, что на все работы уйдет около месяца. Рабочим предстоит очистить все элементы арт-объекты от слоев краски, выровнять и приподнять клавиши, чтобы они не проваливались в землю.



Напомним, художник Анатолий Вяткин придумал скульптуру «Памятник клавиатуре» в качестве спецпроекта на фестивале «Длинные истории Екатеринбурга» в 2005 году.



Памятник стал известен на весь мир, в частности, о нем писал New York Times, а в феврале 2019 года «Яндекс» опубликовал статистику поисковых запросов россиян, согласно которой «Памятник клавиатуре» оказался вторым в рейтинге после Медного всадника (Санкт-Петербург), а третьим стал памятник Минину и Пожарскому (Москва, Красная площадь).