Паблик-арт программа «ЧО» «Атомстройкомплекса» отмечена премией WOW Awards 2022

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. Паблик-арт программа «ЧО», организованная «Атомстройкомплексом», выиграла премию WOW Awards 2022 в номинации «Нестандартное продвижение. Offline». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.



WOW Awards — это премия в области маркетинга и рекламы, на которой каждый год определяются топовые коммуникационные проекты. Ее организует Ассоциация REPA. В этом году мероприятие прошло в первой декаде сентября на площадке «Известия HALL», где представили наиболее эффективные и эффектные кейсы рекламы и маркетинга рынка недвижимости.







Жюри WOW Awards отметило, что за годы работы в Екатеринбурге и Свердловской области компания «Атомстройкомплекс» заслужила репутацию надежного застройщика. А мероприятия паблик-арт программы «ЧО» показали заинтересованность компании в поддержке и пропаганде локального патриотизма, а также в формировании и развитии аутентичной паблик-арт среды.







«Получение такой высокой награды мотивирует и вдохновляет продолжать наш фестиваль, развивать его с любовью и заботой к горожанам и родному Екатеринбургу. Мы делаем все для того, чтобы молодежь оставалась на Урале, чтобы здесь каждому было интересно жить, заниматься любимым делом на благо города и страны. Уральский паблик-арт фестиваль «ЧО» — уникальный для Екатеринбурга проект, объединивший локальный бизнес, культурные институции, власть и горожан для того, чтобы сделать родной город лучше», — прокомментировал креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.







Напомним, крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» проводит паблик-арт мероприятия фестиваля «ЧО» третий год подряд, инициировав его в год своего 25-летия. Высокой оценки федеральных экспертов «ЧО» удостоился за сезон 2021-22 годов «Город в лесах» — в его рамках в Екатеринбурге появилось несколько арт-объектов. В том числе — инсталляция Ромы Бантика «_1702» в Мега-Парке, «Трибуна для Поэта» Эдуарда Кубенского в парке им. Маяковского и другие.



Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»