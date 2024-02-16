Гимн Екатеринбургу от компании «Атомстройкомплекс» победил во всероссийском конкурсе WOW AWARDS

Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Клип «Развлечение» от уральского застройщика «Атомстройкомплекс», группы «внимание брусника!» и кинокомпании Red Pepper Film победил во всероссийском конкурсе WOW AWARDS. Жюри отметило работу уральцев в номинации «Коллаборация», сообщает пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО».Результаты конкурса стали известны в ходе церемонии награждения в Москве. Вместе с екатеринбуржцами в финале боролись за победу сотни креативных проектов со всей России.«Наша победа в очередной раз доказывает, что сила — в любви к родному городу», — прокомментировал победу креативный и бренд-директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.Клип «Развлечение» стал неформальным гимном Екатеринбургу и подарком на его 300-летний юбилей. Его премьера состоялась в 2023 году. Режиссером видео стал Максим Якимов, а площадкой для записи аудио и съемок — вся столица Урала. В кадре можно увидеть известные городские локации: Плотинку, «Екатеринбург-сити», Макаровский мост, летний двор Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина.WOW AWARDS — премия, определяющая лучшие рекламные и коммуникационные проекты компаний рынка недвижимости, самый эффектный и эффективный креатив отрасли. Ее проводят организаторы фестиваля маркетинга и креатива WOW FEST. Цель конкурса — поощрить лучших специалистов в сфере продвижения, объединить представителей рынка недвижимости и повышать их уровень профессионализма. В этом году творческие коллективы со всей страны боролись за призы в 33 номинациях.