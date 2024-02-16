Гимн Екатеринбургу от компании «Атомстройкомплекс» победил во всероссийском конкурсе WOW AWARDS

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. На молодежном фестивале короткометражного кино «Фундук» клип «Развлечение» от ...11.10.2023 Екатеринбург и «ЧО»
Дизайнеры паблик-арт-программы «ЧО» создали новый логотип для столицы Среднего Урала ...09.10.2023 «Атомстройкомплекс» представил программу паблик-арта «ЧО» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild компания ...14.09.2023 При участии «Атомстройкомплекса» создан клип-посвящение Екатеринбургу
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. «Атомстройкомплекс», кинокомпания Red Pepper Film и инди-группа «внимание брусника!» ...14.09.2022 Паблик-арт программа «ЧО» «Атомстройкомплекса» отмечена премией WOW Awards 2022
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. Паблик-арт программа «ЧО», организованная «Атомстройкомплексом», выиграла премию WOW ...