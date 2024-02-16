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Гимн Екатеринбургу от компании «Атомстройкомплекс» победил во всероссийском конкурсе WOW AWARDS

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Клип «Развлечение» от уральского застройщика «Атомстройкомплекс», группы «внимание брусника!» и кинокомпании Red Pepper Film победил во всероссийском конкурсе WOW AWARDS. Жюри отметило работу уральцев в номинации «Коллаборация», сообщает пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО».

Результаты конкурса стали известны в ходе церемонии награждения в Москве. Вместе с екатеринбуржцами в финале боролись за победу сотни креативных проектов со всей России.

«Наша победа в очередной раз доказывает, что сила — в любви к родному городу», — прокомментировал победу креативный и бренд-директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

Гимн Екатеринбургу от компании «Атомстройкомплекс» победил во всероссийском конкурсе WOW AWARDS
Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

Клип «Развлечение» стал неформальным гимном Екатеринбургу и подарком на его 300-летний юбилей. Его премьера состоялась в 2023 году. Режиссером видео стал Максим Якимов, а площадкой для записи аудио и съемок — вся столица Урала. В кадре можно увидеть известные городские локации: Плотинку, «Екатеринбург-сити», Макаровский мост, летний двор Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина.

WOW AWARDS — премия, определяющая лучшие рекламные и коммуникационные проекты компаний рынка недвижимости, самый эффектный и эффективный креатив отрасли. Ее проводят организаторы фестиваля маркетинга и креатива WOW FEST. Цель конкурса — поощрить лучших специалистов в сфере продвижения, объединить представителей рынка недвижимости и повышать их уровень профессионализма. В этом году творческие коллективы со всей страны боролись за призы в 33 номинациях.
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