На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях

Дизайнеры паблик-арт-программы «ЧО» создали новый логотип для столицы Среднего Урала ...14.09.2023 При участии «Атомстройкомплекса» создан клип-посвящение Екатеринбургу
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. «Атомстройкомплекс», кинокомпания Red Pepper Film и инди-группа «внимание брусника!» ...24.08.2023 В Екатеринбурге 26 августа в восьмой раз пройдет акция «Ночь кино»
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Екатеринбурге 26 августа пройдет «Ночь кино». Акция Министерства культуры РФ и Фонда ...07.09.2012 На телеканале MTV были названы лучшие видеоклипы года
Победителем сразу в трех номинациях на премии MTV Video Music Awards 2012 стал британский бойз-бэнд One Direction. ...11.04.2011 19-летний студент из Владивостока представит на Каннском фестивале свой фильм
Студент из Владивостока представит в мае на Каннском фестивале свой короткометражный фильм о способах борьбы с ...