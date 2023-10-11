На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. На молодежном фестивале короткометражного кино «Фундук» клип «Развлечение» от уральского застройщика «Атомстройкомплекс», группы «внимание, брусника!» и кинокомпании Red Pepper Film взял награду сразу в двух номинациях — музыкальное видео и неигровое кино. Церемония награждения состоялась в Москве в Доме культуры «Маяк». Об этом сообщает пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО».



Написанная за одну ночь музыкантами группы «внимание, брусника!» песня «Развлечение» стала неформальным гимном Екатеринбурга и подарком на его 300-летний юбилей в 2023 году.



«Я очень рад, что наша небольшая совместная музыкальная история постепенно начинает выходить за рамки локального поздравления любимого города с днем рождения, обретая новых зрителей и слушателей. Благодаря таким фестивалям как «Фундук» наша работа продолжает жить», — добавил режиссер клипа Максим Якимов.



В клипе можно увидеть всем известные городские локации: Плотинку, «Екатеринбург-сити», Макаровский мост, шедевр конструктивизма Белую Башню, а также лучшее воплощение неоклассицизма — легендарный кинотеатр «Заря».