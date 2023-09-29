УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:20

В Екатеринбурге по нацпроекту БКД отремонтировали дороги к медучреждениям

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. В Екатеринбурге завершился ремонт дорог, ведущих к городским медицинским учреждениям. Реализовать реконструкцию объектов улично-дорожной сети (УДС) удалось благодаря программе национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, обновился участок улицы Старых Большевиков на Эльмаше, где находится стоматология № 16, а неподалеку расположен медицинский центр. Помимо этого, удалось модернизировать участок улицы 8 Марта — от 55-го до 127-го дома. В шаговой доступности от магистрали находятся детское отделение Свердловской областной стоматологической поликлиники и ДГКБ № 11. Также дороги обновили возле окружного клинического военного госпиталя № 354, подстанции № 1 Станции скорой медицинской помощи (ССМП) имени Капиноса В.Ф. и отделения ЦГКБ № 6, расположенных в переулке Саперов.

На реконструированном участке дороги по улице Техническая расположена Станция переливания крови Федерального медико-биологического агентства в Екатеринбурге. Кроме того, вблизи подстанции № 6 ССМП теперь соответствует нормативам отрезок улицы Шаумяна — от Белореченской до автодороги по улице Серафимы Дерябиной.

Приведена в порядок и улица Шейнкмана — от Радищева до Куйбышева, где расположено множество стоматологических клиник, детская поликлиника и центр МНТК «Микрохирургия глаза».

Добавим, что ранее в Екатеринбурге отремонтировали дороги вблизи достопримечательностей столицы Урала. Также в текущем сезоне в рамках реализации нацпроекта заканчиваются работы по ремонту 19 участков улично-дорожной сети. Новое дорожное полотно общей площадью 290,1 тыс. кв. м. и протяженностью 18,8 км обеспечит комфортное передвижение автомобилистов по значимым улицам Екатеринбурга.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.09.2023 Туристические тропы

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД отремонтировали дороги к туристическим объектам ...

16.03.2023 В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2023 году отремонтируют дороги около медицинских учреждений

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. В текущем году в Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные ...

24.01.2023 Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...

27.09.2022 В Екатеринбурге завершился ремонт дорог вдоль туристических маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт магистралей, ведущих к туристическим ...

22.02.2022 В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы улицы около школ и больниц

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. В Екатеринбурге в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»15.09.2023Одеть Шигира15.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов
Архив новостей
Октябрь 2023 (167)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18