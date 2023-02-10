В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2023 году отремонтируют дороги около медицинских учреждений

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. В текущем году в Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) отремонтируют улицы, ведущие к медицинским учреждения города. Всего в уральской столице в нормативное состояние планируется привести 17 участков автомобильных дорог протяженностью 17,3 км и площадью 273 тыс. 934 кв. м., сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Так, в планах строителей — проведение ремонтных работ на дорогах, проходящих поблизости от окружного клинического военного госпиталя № 354, подстанции № 1 Станции скорой медицинской помощи (ССМП) имени Капиноса В.Ф., отделения ЦГКБ № 6, расположенных в переулке Саперов, детского отделения Свердловской областной стоматологической поликлиники и ДГКБ № 11. Для этого будет приведен в порядок отрезок улицы 8 Марта от дома № 55 до дома № 127.
На участке улицы Шаумяна, от улицы Белореченской до автодороги по улице Серафимы Дерябиной, который также приведут в норму в этом сезоне, расположена подстанция № 6 ССМП.
А в районе улицы Шейнкмана, от Радищева до Куйбышева, где строители отремонтируют автодорогу и тротуары, находится ряд стоматологических клиник, современная детская поликлиника, а также консультативно-диагностическое отделение Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза».
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