В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2023 году отремонтируют дороги около медицинских учреждений

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ...

В Екатеринбурге отремонтируют почти пять километров городских дорог благодаря обращениям местных жителей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...

Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в ...

В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева

В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы улицы около школ и больниц

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. В Екатеринбурге в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...