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На форуме 100+ TechnoBuild студенты и специалисты «Атомстройкомплекса» защитили проекты по развитию бренда Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. На Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild состоялась защита проектов студенческого хакатона «Шелковый путь». Отраслевое мероприятие объединило студентов, крупных застройщиков, представителей органов власти и экспертов регионального Управления госэкспертизы. Проект поддержал губернатор Свердловской области.

На форуме 100+ TechnoBuild студенты и специалисты «Атомстройкомплекса» защитили проекты по развитию бренда Свердловской области

Как сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс», будущие архитекторы и инженеры представили идеи, направленные на рост инвестиционного потенциала региона с учетом целей и задач приоритетных национальных проектов. Отправной точкой для проектов стало строительство трассы федерального значения М-12, которая в будущем свяжет Москву, Казань и Екатеринбург. В хакатоне приняло участие несколько студенческих команд, кураторами которых выступали представители крупных предприятий региона.

«Нашей команде досталась тема арт-объекта. Студенты оттолкнулись от фразы «Урал — середина земли», взятой из мансийских легенд. Вдохновением для проекта послужили также яркие региональные слоганы, такие как «Здесь начинается Россия» и «Счастье не за горами». Уверена, у проекта высокий потенциал, особенно если студенческую идею «докрутят» профессиональные художники и архитекторы», — рассказала наставник одной из команд заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.

На форуме 100+ TechnoBuild студенты и специалисты «Атомстройкомплекса» защитили проекты по развитию бренда Свердловской области

Добавим, что «Атомстройкомплекс» активно участвует в воспитании нового поколения профессионалов строительной отрасли и популяризации соответствующих профессий. Компания стала опорным работодателем строительного кластера, открытого в регионе 1 сентября 2023 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет». При финансовой и экспертной поддержке девелопера на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства созданы условия для качественной подготовки кадров для строительной отрасли, соответствующей реальным запросам рынка. Студенты проходят практику на предприятиях «Атомстройкомплекса» и могут трудоустроиться в компанию после окончания обучения.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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