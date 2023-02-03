Ведущий застройщик Академического района примет участие в конкурсе на создание проекта нового облика западного въезда в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК ...

Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. В ходе Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, топ-менеджеры ...

Руководители ГК «КОРТРОС» поделились опытом импортозамещения в строительной отрасли в рамках форума 100+ TechnoBuild

Руководители ГК «КОРТРОС» поделятся опытом импортозамещения в строительной отрасли в рамках форума 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. В ходе Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, который пройдет ...