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Ведущий застройщик Академического района примет участие в конкурсе на создание проекта нового облика западного въезда в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Проектная группа АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») примет участие в хакатоне «Шелковый путь», в рамках которого будут разрабатываться проекты нового облика западного въезда в Екатеринбург. За создание концепций по облагораживанию территории рядом с трассой М-12 Москва — Казань — Екатеринбург взялись четыре группы студентов УрФУ и УрГАХУ под руководством опытных наставников из 10 крупнейших строительных организаций города, сообщает пресс-служба ведущего застройщика Академического района.

Ведущий застройщик Академического района примет участие в конкурсе на создание проекта нового облика западного въезда в Екатеринбург

«В нашей проектной группе мы разрабатываем концепцию арт-объекта «Урал — середина земли». Предлагаемое место его размещения — на пересечении трассы М-12 и ЕКАД, в 2 км от въездного знака «Граница Европы и Азии». Мне было очень интересно участвовать в этом проекте и пообщаться со студентами», — отметила аналитик продукта АО СЗ «РСГ-Академическое» Татьяна Лукина.

Ведущий застройщик Академического района примет участие в конкурсе на создание проекта нового облика западного въезда в Екатеринбург

Каждый из проектов, которые создадут участники хакатона, имеет свое направление: арт-объект, дорожная инфраструктура, рекреационная зона, инженерные сети.

Организатором конкурса выступает Управление строительной госэкспертизы Свердловской области. Основная цель соревнований — увеличение инвестиционной привлекательности региона. Именно основываясь на этой цели, экспертный совет под председательством губернатора Евгения Куйвашева будет делать выбор проекта. Группа студентов-победителей получит грант от Управления госэкспертизы. Заседание Экспертного совета и защита участниками работ состоятся 3 октября на специальной закрытой сессии в рамках юбилейного строительного форума 100+ TechnoBuild, который пройдет в Екатеринбурге в начале октября.

Отметим, что ГК «КОРТРОС» на постоянной основе занимается развитием арт-объектов на территории своей застройки. О новых подходах и принципах в развитии будущих поколений через архитектуру и технологии, об увязке искусства с благоустройством и цифровизацией, а также новом направлении «Искусство в девелопменте» расскажет представитель ГК «КОРТРОС» на сессии «Город для человека» в рамках деловой программы форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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