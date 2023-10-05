Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 05.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2023 года. Курс ...04.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 04.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября 2023 года. Курс ...03.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 70 коп.
УрБК, Москва, 03.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2023 года. Курс ...29.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 11 коп.
УрБК, Москва, 29.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 сентября 2023 года. Курс ...29.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 76 коп., евро — на 98 коп.
УрБК, Москва, 29.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 августа 2023 года. Курс ...