Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 06.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 22,07 коп., до 99,67 руб., евро — на 48,53 коп., до 104,78 руб.