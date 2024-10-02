Официальный курс доллара США вырос на 52 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 03.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2024 года. Курс ...02.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — снизился на 52 коп.
УрБК, Москва, 02.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 октября 2024 года. Курс ...01.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 70 коп.
УрБК, Москва, 01.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 октября 2024 года. Курс ...24.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 24.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 апреля 2024 года. Курс ...05.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 38 коп.
УрБК, Москва, 05.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2024 года. Курс доллара ...