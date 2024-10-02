Официальный курс доллара США вырос на 52 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 04.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября 2024 года. Курс доллара США вырос на 52,08 коп., до 95,02 руб., евро — на 41,83 коп., до 104,86 руб.