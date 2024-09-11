Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 70 коп.

УрБК, Москва, 01.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 октября 2024 года. Курс доллара США вырос на 50,95 коп., до 93,22 руб., евро — на 70,41 коп., до 104,17 руб.