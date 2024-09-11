Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 70 коп.

УрБК, Москва, 11.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 сентября 2024 года. Курс ...09.08.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 09.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2024 года. Курс ...16.07.2024 Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро — на 3 коп.
УрБК, Москва, 16.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 июля 2024 года. Курс доллара ...16.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 16.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 апреля 2024 года. Курс ...09.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 10 коп.
УрБК, Москва, 09.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2024 года. Курс доллара ...