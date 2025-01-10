Официальный курс доллара США вырос до 102,71 руб., евро снизился до 104,86 руб.

УрБК, Москва, 10.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...19.07.2024 Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — снизился на 6 коп.
УрБК, Москва, 19.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июля 2024 года. Курс доллара ...15.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — снизился на 37 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2024 года. Курс ...30.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро — снизился на 11 коп.
УрБК, Москва, 30.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...