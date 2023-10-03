Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 24 коп.

УрБК, Москва, 04.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября 2023 года. Курс ...03.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 70 коп.
УрБК, Москва, 03.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2023 года. Курс ...29.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 29.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 сентября 2023 года. Курс ...21.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 21.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября 2023 года. Курс ...06.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 06.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2023 года. Курс ...