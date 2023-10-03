Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 24 коп.

УрБК, Москва, 05.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 18,78 коп., до 99,45 руб., евро — на 24,03 коп., до 104,30 руб.