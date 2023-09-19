Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 19 коп.

УрБК, Москва, 04.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 78,92 коп., до 99,26 руб., евро — на 19,41 коп., до 104,06 руб.