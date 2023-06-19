Курс евро с начала торгов вырос на 0,19%

УрБК, Москва, 05.10.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 99,73 руб., евро — 104,96 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,16%, европейской — на 0,19%.

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