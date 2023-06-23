Курс доллара США с начала торгов вырос на 0,21%

УрБК, Москва, 23.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,66 руб., евро — ...17.05.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%
УрБК, Москва, 17.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,87 руб., евро — ...14.04.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,1%
УрБК, Москва, 14.04.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,54 руб., евро — ...21.02.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%
УрБК, Москва, 21.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,65 руб., евро — ...31.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,31%
УрБК, Москва, 31.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,62 руб., евро — ...