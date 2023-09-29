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Челябинск стал лидером рейтинга среди городов РФ по росту стоимости жилья на вторичном рынке

УрБК, Челябинск, 05.10.2023. В Челябинске средняя стоимость объектов на вторичном рынке жилья в III квартале 2023 года составила 3,9 млн руб. За квартал этот показатель вырос на 10%, за год — на 38%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

При этом в Челябинске отмечен самый значительный рост средней стоимости вторичного жилья за квартал среди российских городов, участвующих в исследовании. Кроме него такие объекты заметно подорожали в Саратове (+9%), Москве (+8%), Кирове (+8%) и Симферополе (+6%).

Спрос на квартиры на вторичном рынке в южноуральской столице за квартал увеличился на 12%, за год — на 25%.

В то же время предложение на «вторичке» Челябинска и за квартал, и за год снизилось — на 8% и 14% соответственно.
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