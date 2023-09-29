Челябинск стал лидером рейтинга среди городов РФ по росту стоимости жилья на вторичном рынке

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость объектов на вторичном рынке жилья в III квартале 2023 ...29.09.2023 В Челябинске спрос на жилье на первичном рынке за квартал вырос на 40%
УрБК, Челябинск, 29.09.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на первичном рынке в III квартале этого года ...07.09.2023 В Челябинске однокомнатные квартиры в новостройках за год подорожали на 44%
УрБК, Челябинск, 07.09.2023. В Челябинске доля студий в общем объеме предложения в новостройках составляет 8%, а ...10.08.2023 В Челябинске предложение квартир на вторичном рынке за месяц снизилось на 4%
УрБК, Челябинск, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...27.06.2023 Челябинск стал лидером рейтинга по годовому росту средней цены на вторичное жилье
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке по итогам первых трех недель июня ...