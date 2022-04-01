Дизельное топливо в России за неделю подешевело на 0,14%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 ...19.11.2021 Дизельное топливо на АЗС Среднего Урала за неделю подорожало на 2,67%
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...17.09.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подешевел на 0,29%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по ...06.03.2015 Бензин в России с начала года подешевел на 0,7%
УрБК, Москва, 06.03.2015. Потребительские цены на бензин в России за последнюю неделю снизились на 0,1%. Об этом ...17.09.2012 За неделю цена на бензин в РФ выросла на 2,1%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2012. Цена на бензин в России увеличилась на 2,1%. Средние потребительские цены на ...