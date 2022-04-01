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Сегодня, 12:01

Дизельное топливо в России за неделю подешевело на 0,14%

По состоянию на 2 октября средние потребительские цены на дизельное топливо в России составили 64,9 руб. за литр. За неделю этот показатель снизился на 9 коп. (14%), сообщает Росстат.

Кроме того, за неделю подешевели бензин марки АИ-92 (на 0,4%, до 51,41 руб. за л), АИ-95 (на 0,5%, до 56,16 руб. за л), а также бензин марки АИ-98 и выше (на 0,2%, до 68,31 руб. за л).

Отмечается, что за неделю цены на бензин снизились в 62 регионах страны. При этом сильнее всего он подешевел в Карелии и Омской области — на 2,5% и 2,3% соответственно.

Напомним, что правительство РФ 21 сентября 2023 года ввело запрет на экспорт нефтепродуктов на фоне непрекращающегося роста цен на топливо. В кабмине отмечали, что ограничения не будут сняты до того времени, пока не стабилизируется ситуация на топливном рынке.
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