В Екатеринбурге спрос на вторичное жилье за год вырос на 31%

УрБК, Челябинск, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...27.06.2023 Челябинск стал лидером рейтинга по годовому росту средней цены на вторичное жилье
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке по итогам первых трех недель июня ...28.09.2023 В Екатеринбурге предложение на рынке новостроек за квартал выросло на 164%
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость жилья на первичном рынке в III квартале этого года ...28.09.2023 В Екатеринбурге предложение на рынке новостроек за квартал выросло на 164%
В Екатеринбурге средняя стоимость жилья на первичном рынке в III квартале этого года составила 5,6 млн руб. За квартал ...13.07.2023 На Южном Урале средняя стоимость загородной недвижимости за квартал снизилась на 7%
УрБК, Челябинск, 13.07.2023. Средняя стоимость объектов загородной недвижимости в Челябинской области во II квартале ...