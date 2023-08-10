В Екатеринбурге спрос на вторичное жилье за год вырос на 31%

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость объектов на вторичном рынке жилья в III квартале 2023 года составила 5,2 млн руб. За квартал этот показатель вырос на 4%, за год — на 14%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Спрос на квартиры на вторичном рынке в уральской столице за квартал увеличился на 14%, за год — на 31%.



Предложение на «вторичке» Екатеринбурга, в свою очередь, показало разнонаправленную динамику. Так, за квартал оно снизилось на 2%, а за год выросло на 10%.



По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, в III квартале из-за значительного роста спроса на жилье на вторичном рынке предложение сократилось, а цены, наоборот, пошли вверх.



«Мы предполагаем, что эта тенденция не будет долгой. На фоне повышения ипотечных ставок в следующем квартале интерес к старому фонду будет ограничен, что сдержит дальнейшее увеличение стоимости объектов, а экспозиция постепенно наполнится», — отмечает он.