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В Екатеринбурге спрос на вторичное жилье за год вырос на 31%

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость объектов на вторичном рынке жилья в III квартале 2023 года составила 5,2 млн руб. За квартал этот показатель вырос на 4%, за год — на 14%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Спрос на квартиры на вторичном рынке в уральской столице за квартал увеличился на 14%, за год — на 31%.

Предложение на «вторичке» Екатеринбурга, в свою очередь, показало разнонаправленную динамику. Так, за квартал оно снизилось на 2%, а за год выросло на 10%.

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, в III квартале из-за значительного роста спроса на жилье на вторичном рынке предложение сократилось, а цены, наоборот, пошли вверх.

«Мы предполагаем, что эта тенденция не будет долгой. На фоне повышения ипотечных ставок в следующем квартале интерес к старому фонду будет ограничен, что сдержит дальнейшее увеличение стоимости объектов, а экспозиция постепенно наполнится», — отмечает он.
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