Курс евро с начала торгов вырос на 0,24%

УрБК, Москва, 04.10.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 99,48 руб., евро — 104,41 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,13%, европейской — вырос на 0,24%.

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