Курс евро с начала торгов вырос на 0,24%

УрБК, Москва, 31.05.2023. По состоянию на 15.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,01 руб., евро — ...26.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,28%
УрБК, Москва, 26.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,95 руб., евро — ...30.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,55%
УрБК, Москва, 30.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,07 руб., евро — ...21.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,16%
УрБК, Москва, 21.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,81 руб., евро — ...06.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,56%
УрБК, Москва, 06.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,43 руб., евро — ...