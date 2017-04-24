Аукцион на право арендовать гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге признан несостоявшимся

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В Екатеринбурге гостиницу «Мадрид» сдают в аренду за 1 рубль

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Филиал ФГБУ «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по ...

Коротко о событиях месяца

13 сентября в 10.00 в задании Центра культуры «Орджоникидзевский» (Екатеринбург, бульвар Культуры, 3) состоится круглый ...

Будущую реконструкцию гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге обсудят с общественностью

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2016. В Екатеринбурге эксперты и девелоперы в ходе круглого стола определят сценарий ...

Аукцион по продаже 100% акций ОАО «Опытный завод метрологического оборудования» признан несостоявшимся

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2014. Аукцион по продаже 100% акций ОАО «Опытный завод метрологического оборудования» признан ...

Мадрид изъявил желание провести Олимпиаду-2020

Мадрид вступил в борьбу за право принять и провести летнюю Олимпиаду 2020 года. О начале кампании 13 июля на ...