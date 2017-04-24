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Аукцион на право арендовать гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге признан несостоявшимся

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Торги на право арендовать гостиницу «Мадрид» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга признаны несостоявшимися. Для участия в аукционе была подана только одна заявка, следует из данных портала ГИС «Торги».

Хотя аукцион и признан несостоявшимся, победителем объявлено ООО «Гранд-Мадрид», зарегистрированное в Москве в мае 2023 года. Соучредителем и гендиректором компании значится москвич Вадим Биняминов.

Прием заявок стартовал 22 сентября 2023 года. По условиям торгов предполагалась аренда гостиницы на 49 лет за рубль. Шаг аукциона составлял 5 копеек. От арендатора требовалось провести реставрацию объекта. При этом «Мадрид» внесен в реестр объектов культурного наследия федерального значения.

Добавим, что еще в 2016 году администрация Орджоникидзевского района города занималась поиском инвесторов для гостиницы «Мадрид» среди застройщиков, работающих в Екатеринбурге. Однако найти желающих среди девелоперов так и не удалось.
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