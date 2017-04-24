Аукцион на право арендовать гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге признан несостоявшимся

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Филиал ФГБУ «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по ...08.09.2016 Коротко о событиях месяца
13 сентября в 10.00 в задании Центра культуры «Орджоникидзевский» (Екатеринбург, бульвар Культуры, 3) состоится круглый ...07.09.2016 Будущую реконструкцию гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге обсудят с общественностью
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2016. В Екатеринбурге эксперты и девелоперы в ходе круглого стола определят сценарий ...03.09.2014 Аукцион по продаже 100% акций ОАО «Опытный завод метрологического оборудования» признан несостоявшимся
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2014. Аукцион по продаже 100% акций ОАО «Опытный завод метрологического оборудования» признан ...13.07.2011 Мадрид изъявил желание провести Олимпиаду-2020
Мадрид вступил в борьбу за право принять и провести летнюю Олимпиаду 2020 года. О начале кампании 13 июля на ...