В Екатеринбурге к 2035 году реконструируют гостиницу «Мадрид» на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Власти Екатеринбурга утвердили стратегию социально-экономического развития ...04.10.2023 Аукцион на право арендовать гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге признан несостоявшимся
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Торги на право арендовать гостиницу «Мадрид» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга ...24.04.2017 В Екатеринбурге гостиницу «Мадрид» сдают в аренду за 1 рубль
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Филиал ФГБУ «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по ...07.09.2016 Будущую реконструкцию гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге обсудят с общественностью
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2016. В Екатеринбурге эксперты и девелоперы в ходе круглого стола определят сценарий ...13.07.2011 Мадрид изъявил желание провести Олимпиаду-2020
Мадрид вступил в борьбу за право принять и провести летнюю Олимпиаду 2020 года. О начале кампании 13 июля на ...