УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:24

В Екатеринбурге к 2035 году реконструируют гостиницу «Мадрид» на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Согласно стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 года, в срок до 2035 года будет реконструировано историческое здание гостиницы «Мадрид» в микрорайоне Уралмаш.

Отметим, что право арендовать гостиницу «Мадрид» в начале октября этого года по итогам торгов получило ООО «Гранд-Мадрид», зарегистрированное в Москве в мае 2023 года. По условиям торгов победитель получил право арендовать здание на срок 49 лет за 1 руб. При этом было заявлено, что компания, получившая право аренды, обязана будет отремонтировать историческое здание.

Напомним, что власти Екатеринбурга утвердили стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 года. Постановление было опубликовано на официальном сайте администрации муниципалитета.

Согласно документу, который насчитывает 160 страниц, главными задачами стратегии на ближайшие семь лет станут развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, формирование сбалансированной транспортной системы, создание комфортной и экологически благополучной городской среды.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 13:20 Власти Екатеринбурга утвердили стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Власти Екатеринбурга утвердили стратегию социально-экономического развития ...

04.10.2023 Аукцион на право арендовать гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге признан несостоявшимся

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Торги на право арендовать гостиницу «Мадрид» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга ...

24.04.2017 В Екатеринбурге гостиницу «Мадрид» сдают в аренду за 1 рубль

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Филиал ФГБУ «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по ...

07.09.2016 Будущую реконструкцию гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге обсудят с общественностью

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2016. В Екатеринбурге эксперты и девелоперы в ходе круглого стола определят сценарий ...

13.07.2011 Мадрид изъявил желание провести Олимпиаду-2020

Мадрид вступил в борьбу за право принять и провести летнюю Олимпиаду 2020 года. О начале кампании 13 июля на ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (400)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18