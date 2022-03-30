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Власти Екатеринбурга утвердили стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Власти Екатеринбурга утвердили стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 года. Постановление было опубликовано на официальном сайте администрации муниципалитета.

Согласно документу, который насчитывает 160 страниц, главными задачами стратегии на ближайшие семь лет станут развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, формирование сбалансированной транспортной системы, создание комфортной и экологически благополучной городской среды.

Одним из способов достижения этих целей станет продление ветки метрополитена. Источники финансирования в документе не уточняются.

Согласно документу, до 2030 года в Орджоникидзевском районе планируют начать строить две станции метро: на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Шефской и проспекта Космонавтов с улицей Березовской. Кроме того, здесь запланировано возведение автовокзала.
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