Власти Екатеринбурга утвердили стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении новой редакции ...30.03.2021 Утверждена стратегия по социально-экономическому развитию Екатеринбурга на 2021-2023 годы
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план мероприятий Екатеринбурга по ...20.02.2020 Доля благоустроенных общественных пространств в Ленинском районе Екатеринбурга к 2030 году увеличится до 83%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2020. Накануне, 19 февраля, на заседании Программного совета стратегического развития ...25.09.2019 Координационный совет одобрил проект развития Ленинского района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик во вторник, 24 сентября 2019 ...06.07.2015 К 2030 году доля экспорта в экономике Свердловской области резко упадет
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2015. К 2030 году доля экспорта в валовом региональном продукте (ВРП) Свердловской области ...