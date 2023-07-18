Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,14%

УрБК, Москва, 18.07.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 90,8 руб., евро — ...22.06.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,29%
УрБК, Москва, 22.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,73 руб., евро — ...04.05.2023 Курс доллара США с начала торгов снизился на 1,26%
УрБК, Москва, 04.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 78,20 руб., евро — ...20.03.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,18%
УрБК, Москва, 20.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,92 руб., евро — ...10.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,58%
УрБК, Москва, 10.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,58 руб., евро — ...