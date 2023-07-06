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В Челябинске средняя стоимость квартир на вторичном рынке с начала года выросла на 24%

УрБК, Челябинск, 03.10.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 78 тыс. 457 руб. За III квартал 2023 года этот показатель вырос на 5,8%, с начала года — на 22,9%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

В свою очередь, средняя стоимость квартир на «вторичке» в южноуральской столице составляет 4 млн 384 тыс. 895 руб. За июль-сентябрь этого года их ценник вырос на 6,2%, с начала года — на 23,8%.

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко объясняет рост цен на вторичном рынке недвижимости в III квартале ажиотажем среди покупателей, возникшим из-за ожиданий увеличения ставок по ипотеке. В то же время он считает, что с октября и до конца года стоимость таких объектов больше расти не будет и даже может начать «остывать».
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