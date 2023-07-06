В Челябинске средняя стоимость квартир на вторичном рынке с начала года выросла на 24%

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 112 тыс. 414 руб. За III ...Вчера, 11:42 В Екатеринбурге «квадрат» жилья на вторичном рынке с начала года подорожал на 8,6%
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет ...06.07.2023 В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке за I полугодие выросла на 16,6%
УрБК, Челябинск, 06.07.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке ...05.07.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» недвижимости на вторичном рынке за I полугодие выросла на 6,7%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке ...06.06.2023 Средняя стоимость маленьких квартир в Челябинске с начала года выросла на 15,2%
УрБК, Челябинск, 06.06.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 32 кв. м. на ...