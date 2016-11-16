«Роснано» предупредило о риске своего банкротства

УрБК, Москва, 16.11.2016. Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в офисе «Роснано», компания готова ...02.08.2016 Чистый убыток «Роснано» за I полугодие увеличился в 3,3 раза
УрБК, Москва, 02.08.2016. Чистый убыток «Роснано» за I полугодие 2016 года по РСБУ увеличился по сравнению с ...14.05.2012 ОАО «Роснано» намерено отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2011 года
УрБК, Москва, 14.05.2012. Совет директоров ОАО «Роснано» на заседании 10 мая рекомендовал собранию акционеров не ...22.03.2012 Размер чистого убытка ОАО «Роснано» по итогам 2011 года составил почти 3 млрд. рублей
УрБК, Москва, 22.03.2012. ОАО «Роснано» по итогам 2011 года получило выручку в соответствии с РСБУ в объеме 2,7 млрд. ...16.11.2011 Убытки ОАО «Роснано» продолжают расти
УрБК, Москва, 16.11.2011. ОАО «Роснано» раскрыло итоги своей деятельности за 9 месяцев 2011 года. Выручка компании за ...