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«Роснано» предупредило о риске своего банкротства

УрБК, Москва, 04.10.2023. АО «Роснано» заявило о высокой вероятности своего банкротства по итогам деятельности за I полугодие 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Согласно документации, организация оказалась не в состоянии выполнять свои обязательства по долгам. По данным на 30 июня 2023 года, чистый долг АО «Роснано» составлял 95,56 млрд руб. против 90,85 млрд руб. на начало года.

«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что если акционеры организации не примут решений по восстановлению ликвидности, то возникнет «высокая вероятность возникновения признаков банкротства».
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