При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применены новейшие технологии в сфере энергосбережения

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От Академического до Горнощитского

На выставке 100+ TechnoBuild ГК «КОРТРОС» представила проект девятого района Екатеринбурга ...

В Академическом районе Екатеринбурга начали подавать отопление в жилые дома

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Академическом районе Екатеринбурга накануне стартовала подача отопления в жилые дома. ...

Инженеры рассказали о планах по созданию новых энергоэффективных решений в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге специалисты ...

В ГК «КОРТРОС» рассказали о новых технологиях при строительстве жилья в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев в ходе своего выступления на форуме ...

Генеральный директор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» Алексей Воробьев: Для устранения даже малейших недочетов при строительстве мы будем проводить регулярный аудит

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2009. «Наш жилой фонд должен полностью соответствовать указанию президента России, то есть ...