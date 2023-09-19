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При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применены новейшие технологии в сфере энергосбережения

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применяться новейшие технологии в сфере энергосбережения. Об этом заявил сегодня на открытии выставки 100+ TechnoBuild генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

По его словам, в первую очередь энергоэффективные технологии будут реализовываться с применением фасадных солнечных панелей, которые уже зарекомендовали себя при эксплуатации домов в Академическом районе.

«У нас на стенде представлена фасадная панель, которую мы сегодня применяем при строительстве домов в Академическом районе. Это первый в России опыт использования подобных панелей именно на фасадах. И в дальнейшем, при строительстве Горнощитского района, мы будем применять все новейшие технологии», — подчеркнул Сергей Ланцов.

Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» также рассказал, что, в отличие от Академического района, где представлена в основном многоэтажная застройка, в Горнощитском планируются все типы застроек, в том числе индивидуальная, блокированная, мало-, средне- и многоэтажная. Поэтому реализация энергоэффективных проектов будет особенно актуальна для жителей таких домов.
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