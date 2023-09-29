Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 70 коп.

УрБК, Москва, 29.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 сентября 2023 года. Курс ...14.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,2 руб., евро — на 1,5 руб.
УрБК, Москва, 14.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2023 года. Курс ...08.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября 2023 года. Курс ...06.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 06.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2023 года. Курс ...29.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 76 коп., евро — на 98 коп.
УрБК, Москва, 29.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 августа 2023 года. Курс ...