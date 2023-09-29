Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 70 коп.

УрБК, Москва, 03.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2023 года. Курс доллара США вырос на 1,06 руб., до 98,47 руб., евро — на 70,49 коп., до 103,86 руб.