Официальный курс доллара США вырос до 99,10 руб., евро — до 103,66 руб.

УрБК, Москва, 24.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 января 2024 года. Курс доллара США вырос на 82 коп., до 99,10 руб., евро — на 42 коп., до 103,66 руб.