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Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос почти на 90%

УрБК, Челябинск, 02.10.2023. В январе-августе 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 22 млрд руб. Это на 88,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (11,7 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (69,6 млрд руб.), на второй — Московская область (53,8 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (45,9 млрд руб.), на четвертой — Краснодарский край (34,7 млрд руб.). Замыкает топ-5 Татарстан (34,2 млрд руб.).

В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-августе текущего года составил 762,6 млрд руб., увеличившись на 76,2% относительно аналогичного периода прошлого года (432,9 млрд руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, значительный рост суммы выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом обусловлен эффектом низкой базы в связи с падением выдачи весной 2022 года.
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