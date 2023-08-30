Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос почти на 90%

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В январе-августе 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...30.08.2023 Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос на 90%
УрБК, Челябинск, 30.08.2023. В январе-июле 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 18,5 ...28.07.2023 Объем выданных автокредитов на Южном Урале за год вырос на 84,6%
УрБК, Челябинск, 28.07.2023. В январе-июне 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 14,9 ...29.06.2023 Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос на 75%
УрБК, Челябинск, 29.06.2023. В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 11,7 ...29.05.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных автокредитов
УрБК, Челябинск, 29.05.2023. В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,9 ...