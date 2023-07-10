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В Екатеринбурге откроют генконсульство Белоруссии

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии в Екатеринбурге Генерального консульства Республики Белоруссия. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как следует из распоряжения, с предложением создать консульский округ выступило министерство иностранных дел России. Работа генконсульства Белоруссии охватит все регионы Уральского федерального округа, а также Пермский край.

Руководству Свердловской области рекомендовано предоставить для новой дипмиссии служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения. В настоящее время в Екатеринбурге отделение посольства Белоруссии работает на проспекте Ленина.
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