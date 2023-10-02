УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:01

В Екатеринбурге откроют генконсульство Индии

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В Екатеринбурге откроют генеральное консульство Индии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, консульские услуги будут доступны жителям 16 регионов УрФО и СФО.

«Принять предложение МИДа России об открытии в Екатеринбурге Генерального консульства Республики Индии с консульским округом, включающим территории Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского края, Красноярского края, Пермского края, Кемеровской области — Кузбасса, Курганской области, Новосибирской области, Омской области, Свердловской области, Томской области, Тюменской области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в распоряжении.

Сроки открытия генконсульства пока неизвестны.
