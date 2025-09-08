Генконсульство Индии в Екатеринбурге откроют после назначения генконсула

В Екатеринбурге в ближайшие месяцы возобновит свою работу Генконсульство Франции. Об этом заявил представитель МИД ...Сегодня, 12:55 Генконсульство Франции возобновит работу в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Екатеринбурге в ближайшие месяцы возобновит свою работу Генконсульство Франции. Об ...08.09.2025 В Екатеринбурге откроют генконсульство Индии
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В Екатеринбурге откроют генеральное консульство Индии. Соответствующее распоряжение ...02.10.2023 В Екатеринбурге откроют генконсульство Белоруссии
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии в ...08.07.2010 В Екатеринбурге откроются консульства Мексики, Швейцарии и Словацкой Республики
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2010. В ходе визита в Екатеринбург в рамках подготовки к выставке и форуму «ИННОПРОМ-2010» ...