Сегодня, 16:54

Генконсульство Индии в Екатеринбурге откроют после назначения генконсула

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Генеральное консульство Республики Индия откроется в Екатеринбурге после назначения генконсула. Об этом на пресс-конференции в центре «ТАСС-Урал» заявил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

«Сейчас остаются чисто технические вопросы — назначение генерального консула и выделение служебного помещения, жилых помещений для сотрудников Генерального консульства Индии», — уточнил А. Харлов.

8 сентября 2025 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии в Екатеринбурге генконсульства Индии. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, консульские услуги будут доступны жителям 16 регионов УрФО и СФО.
