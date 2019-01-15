Генконсульство Франции возобновит работу в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Екатеринбурге в ближайшие месяцы возобновит свою работу Генконсульство Франции. Об ...15.01.2019 В Екатеринбурге приступил к работе новый генконсул Франции
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2019. В Екатеринбурге приступил к исполнению своих обязанностей новый генеральный консул ...21.03.2017 Макрон выступил против сближения Франции и РФ
Франции не следует сближаться с Россией, заявил в ходе предвыборных дебатов кандидат в президенты Франции, бывший ...10.07.2012 Генконсульство Франции в Екатеринбурге прекращает прием документов на оформление виз
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2012. Генеральное консульство Французской Республики в Екатеринбурге прекратит прием ...16.02.2012 Президент Франции намерен баллотироваться на второй срок
Президент Франции Николя Саркози сделал официальное объявление о намерении баллотироваться на второй срок на выборах, ...