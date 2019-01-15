УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 12:55

Генконсульство Франции возобновит работу в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Екатеринбурге в ближайшие месяцы возобновит свою работу Генконсульство Франции. Об этом заявил представитель МИД России в столице Урала Александр Харлов.

«У нас буквально вчера-позавчера работал представитель Франции. Обсуждали вопрос функционирования генконсульства, которое здесь сохранило присутствие. Рассматривали вопрос его месторасположения и подбора кандидата на должность генконсула. Это займет несколько месяцев», — сказал А. Харлов на пресс-конференции в центре «ТАСС-Урал».

Следует отметить, что полномочия предыдущего генерального консула Франции в Екатеринбурге, Пьера-Алена Коффинье, завершились в 2024 году, после чего он покинул Свердловскую область.
