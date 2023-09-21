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Вчера, 18:55

Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 29.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 41,29 коп., до 97,41 руб., евро — на 1,06 руб., до 103,16 руб.
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