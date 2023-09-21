Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 29.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 сентября 2023 года. Курс ...21.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 21.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября 2023 года. Курс ...15.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 15.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 сентября 2023 года. Курс ...08.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября 2023 года. Курс ...07.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 07.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2023 года. Курс ...