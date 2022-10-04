В Свердловской области общая сумма имущественного налога достигла почти 6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. На Среднем Урале стартовала кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2021 год. В ...30.09.2021 В Свердловской области 200 тыс. человек впервые заплатят имущественный налог в новом виде
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Свердловской области примерно 200 тыс. граждан впервые заплатят имущественный налог ...12.10.2020 В Свердловской области объем начислений имущественных налогов вырос на 1,5% в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2020. В этом году налоговые органы Свердловской области начислили на 1,5% больше ...18.09.2015 Свердловские владельцы дорогих авто заплатят за свой транспорт 83 млн рублей налогов
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2015. В Свердловской области владельцы дорогостоящих автомобилей должны заплатить за свои ...20.09.2013 Более 2 млн жителей Свердловской области оплатит имущественный налог
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2013. В 2013 году жители Свердловской области получили более 2 млн уведомлений на уплату ...