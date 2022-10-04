В Свердловской области общая сумма имущественного налога достигла почти 6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Свердловской области общая сумма имущественного налога, которая включена в налоговые уведомления, составляет 5,9 млрд руб. Это почти на 7% больше, чем в прошлом году, сообщил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник регионального отдела налогообложения имущества УФНС России Павел Ваняшин.



По его словам, рост суммы налога произошел из-за изменений в порядке исчисления налога, в том числе из-за увеличения количества объектов налогообложения. Так, за 2022 год налоговые органы направили 1,9 млн уведомлений. За 2023 год направлено уже 1 млн (54%) уведомлений, еще 860 тыс. отправят по почте.



Кроме того, как отмечает Павел Ваняшин, в этом году на Среднем Урале в 20 раз сократилось число дорогостоящих автомобилей. Это связано с изменением транспортного налога, а именно — с началом применения повышающего коэффициента для дорогостоящих автомобилей. Так, до 2022 года дорогостоящими считались авто дороже 3 млн руб., а начиная с 2022 года такими являются личные легковые автомобили стоимостью свыше 10 млн руб.



Также Павел Ваняшин рассказал о том, какой объем имущественного налога планируется собрать в этом году в Свердловской области.



«В течение года традиционно мы получаем примерно 95% исчисленных сумм налога. То есть 19 из 20 плательщиков выплачивают налоги вовремя. С остальными дорабатываем по процедуре взыскания задолженности», — сообщил он и добавил, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц истекает 1 декабря 2023 года.