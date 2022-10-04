УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:22

В Свердловской области общая сумма имущественного налога достигла почти 6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Свердловской области общая сумма имущественного налога, которая включена в налоговые уведомления, составляет 5,9 млрд руб. Это почти на 7% больше, чем в прошлом году, сообщил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник регионального отдела налогообложения имущества УФНС России Павел Ваняшин.

По его словам, рост суммы налога произошел из-за изменений в порядке исчисления налога, в том числе из-за увеличения количества объектов налогообложения. Так, за 2022 год налоговые органы направили 1,9 млн уведомлений. За 2023 год направлено уже 1 млн (54%) уведомлений, еще 860 тыс. отправят по почте.

Кроме того, как отмечает Павел Ваняшин, в этом году на Среднем Урале в 20 раз сократилось число дорогостоящих автомобилей. Это связано с изменением транспортного налога, а именно — с началом применения повышающего коэффициента для дорогостоящих автомобилей. Так, до 2022 года дорогостоящими считались авто дороже 3 млн руб., а начиная с 2022 года такими являются личные легковые автомобили стоимостью свыше 10 млн руб.

Также Павел Ваняшин рассказал о том, какой объем имущественного налога планируется собрать в этом году в Свердловской области.

«В течение года традиционно мы получаем примерно 95% исчисленных сумм налога. То есть 19 из 20 плательщиков выплачивают налоги вовремя. С остальными дорабатываем по процедуре взыскания задолженности», — сообщил он и добавил, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц истекает 1 декабря 2023 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.10.2022 Свердловским налогоплательщикам будет направлено 1,85 млн уведомлений на общую сумму 5,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. На Среднем Урале стартовала кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2021 год. В ...

30.09.2021 В Свердловской области 200 тыс. человек впервые заплатят имущественный налог в новом виде

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Свердловской области примерно 200 тыс. граждан впервые заплатят имущественный налог ...

12.10.2020 В Свердловской области объем начислений имущественных налогов вырос на 1,5% в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2020. В этом году налоговые органы Свердловской области начислили на 1,5% больше ...

18.09.2015 Свердловские владельцы дорогих авто заплатят за свой транспорт 83 млн рублей налогов

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2015. В Свердловской области владельцы дорогостоящих автомобилей должны заплатить за свои ...

20.09.2013 Более 2 млн жителей Свердловской области оплатит имущественный налог

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2013. В 2013 году жители Свердловской области получили более 2 млн уведомлений на уплату ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм29.08.2023Перевозка деревянных бытовок длинномером
Архив новостей
Сентябрь 2023 (692)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18