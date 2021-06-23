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Подписан указ о роспуске градсовета при губернаторе Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о роспуске архитектурно-градостроительного совета при главе региона, который был создан в 2016 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Среднего Урала.

Согласно информации с сайта Министерства строительства Свердловской области, последний раз градсовет при губернаторе собирался 12 сентября 2018 года для обсуждения проекта храма Святой Екатерины. Всего за время существования с 2016 года архитектурно-градостроительный совет при главе региона собирался шесть раз.

Напомним, что в 2018 году был распущен архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга. Вместо него были созданы два новых органа — градостроительный и архитектурный советы.
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