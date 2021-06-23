Подписан указ о роспуске градсовета при губернаторе Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении обновленного ...03.06.2020 Свердловский губернатор переформатировал областной Инвестиционный совет
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2020. Губернатор Свердловской области подписал поправки в указ о наименовании Инвестиционного ...17.04.2019 В Екатеринбурге сформировали новый градостроительный совет
В Екатеринбурге сформировали новый градсовет. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. ...17.04.2019 В Екатеринбурге сформировали новый градостроительный совет
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В Екатеринбурге сформировали новый градсовет. Соответствующее постановление ...20.09.2018 Александр Якоб распустил градостроительный совет Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, согласно ...