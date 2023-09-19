Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 11 коп.

УрБК, Москва, 29.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 50,18 коп., до 97,00 руб., евро — на 11,99 коп., до 102,09 руб.