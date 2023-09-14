В Екатеринбурге автобус № 61 меняет маршрут движения с конца сентября

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В Екатеринбурге с 16 сентября будет действовать новая схема движения автобусных ...31.05.2019 В Екатеринбурге из-за ремонта Макаровского моста на месяц изменится схема движения автобусного маршрута № 57
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. В Екатеринбурге с 1 июня по 1 июля маршрут № 57 «ДМБ №9 — 2я Новосибирская» меняет ...25.01.2019 По маршруту № 024 в Екатеринбурге будут ходить муниципальные автобусы № 57А и № 012
УрБК, Екатеринбург 25.01.2019. ЕМУП «Гортранс» 28 января 2019 года заменит коммерческий маршрут № 024 двумя ...01.02.2016 В Екатеринбурге появятся две новые остановки для автобусов маршрута № 61
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2016. Руководство ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП) по ...10.12.2014 В Екатеринбурге изменена схема движения ряда автобусных маршрутов
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2014. В Екатеринбурге изменена схема движения ряда автобусных маршрутов, сообщает ...