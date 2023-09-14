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В Екатеринбурге автобус № 61 меняет маршрут движения с конца сентября

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Автобусный маршрут № 61 в Екатеринбурге меняет маршрут движения в связи с вводом в эксплуатацию нового остановочного пункта «Ольховская». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 30 сентября 2023 года маршрут № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ» будет следовать через улицу Ольховскую, где появится одноименный остановочный пункт. Также в маршрутную карту добавят остановки «Школа» и «Улица Софьи Перовской».

Автобус будет следовать в прямом направлении по улицам Пехотинцев — Софьи Перовской — Ольховская — Техническая — Бебеля — Черепанова — Стрелочников — переулок Невьянский — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Малышева — Владимира Высоцкого — Сыромолотова — 40-летия Комсомола.

Напомним, что с началом учебного года изменились маршруты автобусов № 75 и 90.
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