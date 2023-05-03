В Екатеринбурге внесены изменения в маршруты движения двух автобусов в связи с началом учебного года

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге 8 мая на несколько часов будет изменена схема движения семи маршрутов ...25.04.2023 В Екатеринбурге с 25 апреля по 7 мая в связи с репетициями парада ко Дню Победы будут изменены маршруты девяти автобусов
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В связи с проведением тренировок военной техники к параду 9 мая в Екатеринбурге в ...01.09.2022 Власти Екатеринбурга ввели автобусные рейсы для учеников школы № 24 из поселка Калиновский
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Власти Екатеринбурга приняли решение ввести рейсы на автобусных маршрутах № 75 и 90. ...01.04.2022 В Екатеринбурге изменился маршрут автобуса № 90
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. Автобусный маршрут № 90 «Восточная — поселок Изоплит» с 1 апреля 2022 года изменил ...04.12.2013 Администрация Екатеринбурга запретила ЕМУП «МОАП» закрывать убыточные маршруты
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2013. Администрация Екатеринбурга запретила ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных ...