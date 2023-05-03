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В Екатеринбурге внесены изменения в маршруты движения двух автобусов в связи с началом учебного года

УрБК, Екатеринбург, 06.09.23. В Екатеринбурге в связи с началом учебного года внесены изменения в маршруты двух автобусов. Они коснулись движения автобусов № 75 и 90 в будние дни, сообщается на сайте ЕМУП «Гортранс».

Так, автобус № 75 сообщением «Восточная — п. Калиновский», выезжающий из поселка Калиновский, будет следовать в 7.25 через поселок Изоплит.

Автобус № 90 сообщением «Восточная — п. Изоплит» будет следовать в 12.55 и 17.10 из поселка Изоплит через поселок Калиновский.

Данные изменения позволят детям своевременно добираться до школы утром и вовремя уезжать домой вечером.
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